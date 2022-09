Stiri pe aceeasi tema

Cel putin 21 de persoane au murit dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit luni provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, informeaza agentia DPA. Peste 30 de persoane au fost ranite, a informat televiziunea de stat chineza, scrie Agerpres.

Cel putin 21 de persoane au murit dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit luni provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, informeaza agentia DPA. Peste 30 de persoane au fost ranite, a informat televiziunea de stat chineza.

O racheta a lovit un bloc din Donețk iar autoritațile ucrainene anunța ca cel puțin șase persoane au murit. De asemenea, zeci de persoane sunt disparute, iar salvatorii le cauta printre ruine, potrivit Sky News.

Cel putin noua persoane, intre care si copii, au murit in inundatiile provocate de ploile musonice care s-au abatut asupra provinciei Baluchistan, din sud-vestul Pakistanului, au anuntat marti oficiali locali, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

Fortele ruse au lansat o bomba puternica asupra unei scoli in care se adaposteau 90 de persoane, a anuntat guvernatorul regiunii Lugansk.

Ploile torentiale record din China au provocat inundatii si alunecari de teren in sudul tarii, precum si evacuarea preventiva a sute de mii de locuitori, potrivit presei chineze, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si alte 86 au fost ranite miercuri in Iran, dupa ce un tren care transporta circa 350 de pasageri a deraiat in apropiere de Tabas, in urma impactului cu un excavator, relateaza AFP.

Cel putin zece oameni si-au pierdut viata si altii au fost raniti miercuri dupa ce un tren a deraiat in apropiere de orasul Tabas, din centrul Iranului, informeaza media oficiale preluate de AFP si Xinhua, scrie AGERPRES.