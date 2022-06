Stiri pe aceeasi tema

Cel putin trei oameni si-au pierdut viata si circa 60 de calatori au fost raniti vineri dupa ce un tren regional a deraiat in sudul Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Saisprezece dintre raniti au suferit traumatisme grave cand trenul de pasageri a deraiat in satul Burgrain, a declarat un purtator…

Aproximativ 20 de pasageri ai unui autobuz din Kosovo, in drum catre Germania au fost raniti - inclusiv trei grav -, intr-un accident rutier in Austria, in nopatea de miercuri spre joi, potrivit Crucii Rosii, relateaza AFP.

Grav accident, luni seara, langa Viena. Un tren cu aproximativ 80 de pasageri a deraiat. Bilanțul indica in acest moment un mort, 3 raniți grav și 8 mai ușor, anunța mediafax.

Cel putin 35 de persoane au murit intr-un accident de autobuz in Zimbabwe in timp ce erau in drum spre un eveniment de Pasti, informeaza vineri DPA.

„La 16:00 GMT, putem declara ca sunt noua morti si noua raniti", a declarat presei Vitali Kobal, seful administratiei locale, adaugand ca "doua rachete" au lovit turnul de televiziune din Antopil, la 15 kilometri est de Rivne, si o cladire administrativa aflata in apropiere.„In acest moment, operatiunile…

Organizația Națiunilor Unite(ONU) afirma ca cel puțin 351 de civili sunt morți și 707 au fost raniți de la izbucnirea razboiului din Ucraina, in urma cu zece zile. ONU admite ca numarul de civili uciși și raniți este probabil sa fie „considerabil mai mare", potrivit Sky News. Ucraina susține ca cel…