- Programul economic al Turciei aduce roade in sectoarele productiei, ocuparii fortei de munca si exporturilor, iar rata inflatiei va fi exprimata cu siguranța cu o singura cifra pana la sfarșitul anului, a declarat presedintele Tayyip Erdogan, potrivit Reuters. „Turcia va obtine rezultate bune in privinta…

- Cutremurul, care a fost resimtit la ora 6.31 (21.31 GMT duminica), a lovit peninsula Noto. Zona respectiva a fost deja puternic afectata de un cutremur la 1 ianuarie 2011. Seismul de atunci a provocat moartea a 230 de persoane.Pagubele materiale au fost și ele consistente. Vorbim depre cifre ce se invart…

- Universitatea "Ovidius" Constanta organizeaza marti, 28 mai 2024, de la ora 11:00, conferinta "Black Sea Talks. Zece ani de la anexarea Crimeii". Persoanele care vor lua cuvantul in cadrul evenimentului sunt: dr. Gayana Yuksel de la Universitatea Tavrida, Ucraina si Universitatea Istanbul, Turcia ,…

- Zborul Air Senegal HC301, care transporta, joi dimineața, 85 de persoane, inclusiv doi piloți și patru membri ai echipajului, a „depașit pista” de pe aeroportul din Dakar, capitala Senegalului. In urma incidentului, cel puțin zece persoane au fost ranite, a declarat Ministerul Infrastructurii, informeaza…

- Trei cutremure de suprafata, de magnitudine redusa, s-au produs in Maramures, in mai putin de 24 de ore.Marti dimineata, in zona Maramures, la ora 8,31, a avut loc un cutremur de magnitudine 2,4, la o adancime de 3,4 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km N de Bistrita, 55km…

- Taiwan a fost lovit de un cutremur cu magnitudine de 5.4, potrivit Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 25 kilometri. Conform Centrului chinez pentru monitorizarea seismelor, luni dimineata s-au produs doua seisme cu magnitudinea de peste 5 in provincia Hualien, potrivit Agerpres. Primul…

- UPDATE joi, 4 apr 2024 – Sapte persoane au murit, conform ultimului bilant disponibil, iar 736 au fost ranite, in urma unui puternic cutremur cu magnitudinea 7,4 grade pe scara Richter, care a lovit coasta de est a Taiwanului. Cutremurul, conform Institutului de Geofizica american (USGS), a fost situat…

- ”Confruntari au izbucnit intre doua grupuri, in timpul alegerilor de duminica, si s-au soldat cu un mort si 12 raniti”, a declarat AFP un oficial, relateaza News.ro.Aceste incidente au avut loc intr-un sat situat la 30 de kilometri de capitala provinciei, precizeaza acest oficial.