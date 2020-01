Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, au anuntat autoritatile turce, fara a informa deocamdata despre victime sau pagube, potrivit AFP. Pamantul s-a zguduit in districtul Sivrice, in provincia Elazig, in jurul orelor locale 20:55 (17:55 GMT), precizeaza…

