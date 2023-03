Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Bill Ackman, administrator al unui fond de investitii, a promis sa doneze 3,25 milioane de dolari pentru a ajuta la cumpararea de ambulante pentru Ucraina, potrivit unui coleg investitor care a mentionat o conversatie cu acesta, informeaza luni Reuters. Donatia lui Ackman va acoperi achizitionarea…

- Twitter a devenit prima platforma de socializare care permite companiilor producatoare de canabis sa isi promoveze marcile si produsele in Statele Unite, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O persoana a fost ucisa si alte trei au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc miercuri la un centru comercial din El Paso, statul Texas, informeaza joi Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Primarul din New York, democratul Eric Adams, a vizitat duminica orasul El Paso de la granita cu Mexic si a afirmat ca "nu e loc in New York" pentru autobuzele cu migranti trimise in marele oras american, relateaza Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele american, Joe Biden, a sosit duminica la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, confruntata cu sosiri record de migranti, pe care o viziteaza pentru prima data de la inceputul mandatului, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Liderul american, acuzat de opozitia republicana ca inchide ochii…

- Mexicul a salutat noile masuri privind migratia anuntate de presedintele american Joe Biden, conform carora Statele Unite ale Americii vor accepta pana la 30.000 de migranti pe luna din Cuba, Nicaragua, Haiti si Venezuela, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa accepte pana la 30.000 de migranti pe luna din Cuba, Nicaragua, Haiti si Venezuela, in cadrul unui program ce prevede in acelasi timp expulzari ale unor persoane din aceleasi tari retinute la frontiera dintre SUA si Mexic, au indicat oficiali americani…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa accepte pana la 30.000 de migranti pe luna din Cuba, Nicaragua, Haiti si Venezuela, in cadrul unui program ce prevede in acelasi timp expulzari ale unor persoane din aceleasi tari retinute la frontiera dintre SUA si Mexic, au indicat oficiali americani si…