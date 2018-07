Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 24 de persoane au fost ucise miercuri in explozia unei bombe in apropierea unei sectii de votare din orasul Quetta, in sud-vestul Pakistanului, atacul fiind revendicat de gruparea Statul Islamic (SI) pe...

- Cel puțin noua persoane au fost ranite in primele doua zile ale festivalului de curse cu tauri de la Pamplona, care are loc anual in Spania, au anunțat reprezentanții Crucii Roșii spaniole, conform CNN, citeaza Mediafax.

- Cel putin 24 de persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma accidentului feroviar produs duminica in nord-vestul Turciei, a anuntat Recep Akdag, ministrul turc al Sanatatii, potrivit site-ului cotidianului Hurriyet.

- Un grav accident de circulație a avut loc, vineri, in Spania. Un autobuz cu 48 de persoane la bord s-a izbit puternic de un tir. Accidentul s-a produs pe autostrada Andalucia, iar implicat a fost un autocar care efectua curse pe ruta Madrid-Sevilla-Huelva. Autobuzul s-a ciocnit cu un camion, informeaza…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 40 ranite in urma unui atentat cu bomba comis de un grup sinucigaș suspectat ca aparține Statului Islamic, scrie Reuters. Exploziile au avut loc in timpul slujbei religioase de duminica in trei biserici situate in al doilea oraș ca marime din Indonezia, Surabaya.

- Vremea nefavorabila a indoliat India! Cel putin 77 de persoane au murit, iar alte 143 au fost ranite, din cauza unor furtuni de praf insotite de vant puternic si de precipitatii care au avut loc in nordul tarii.

- Accidentul feroviar a avut loc vineri la ora 12.43 (13.43, ora Romaniei) in zona Magliano Alpi. Un tren care circula pe ruta Savona-Torino a lovit un macara cazuta pe calea ferata.Zece dintre cele cateva sute de persoane aflate la bordul trenului au fost ranite.Macaraua cazuta…

- Cel putin zece persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat vineri, în nordul Italiei, dupa lovirea unei macarale cazute pe calea ferata, informeaza publicatia La Stampa.