Inundatiile care continua sa afecteze Bangladesh-ul, declansate de ploile sezoniere abundente si de apa scursa de pe versanti, au provocat 36 de morti in mai putin de o saptamana, informeaza miercuri agentia Xinhua.

Cel putin 59 de persoane au fost ucise de fulgere sau alunecari de teren declansate de furtunile musonice puternice in India si Bangladesh, relateaza BBC potrivit news.ro.

Cel putin 25 de persoane au murit lovite de fulgere sau in urma unor alunecari de teren produse in weekend in Bangladesh, in timp ce milioane de locuitori au ramas izolati sau fara adapost in regiunile joase din nord-est, afectate de cele mai grave inundatii musonice din istoria recenta a tarii,…

Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata marti seara in urma prabusirii unei mine de diamante din centrul Republicii Democrate Congo (RDC), au confirmat joi autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua, scrie AGERPRES.

Cel putin 10 persoane au murit si circa doua milioane sunt izolate in urma unor inundatii nemaiintalnite de aproape doua decenii in nord estul Bangladesh ului, au anuntat sambata autoritatile, potrivit AFP.Inundatiile din nord estul Indiei au provocat ruperea unui dig important de pe raul Barak, impartit…

Cel putin 14 persoane au murit si numeroase altele au fost ranite dupa ce ploi abundente, fulgere si furtuni au lovit statul Assam, din nord-estul Indiei, au declarat duminica oficiali, relateaza Xinhua.

Cel putin 45 de persoane au murit in Africa de Sud din cauza inundatiilor si alunecarilor de teren produse dupa mai multe zile de ploi torentiale fiind necesara interventia armatei, potrivit celui mai recent bilant comunicat marti de autoritati, informeaza AFP.

Cel putin trei persoane au murit, luni, dupa producerea unui accident in lant pe o autostrada din Pennsylvania, in nord-estul Statelor Unite, au anuntat autoritatile, potrivit CNN. What happened today in Pennsylvania can only be described as "Carpocalypse" #Carpocalypse #PA pic.twitter.com/PeWtOJUq4z—…