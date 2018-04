Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au fost ucise in urma unor bombardamente efectuate luni de avioane ale coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra orasului yemenit Hodeidah, bombardamentele fiind urmate de un atac insurgent cu rachete asupra unor zone saudite, relateaza agentia Reuters.

- Cel putin 24 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi miercuri in noi bombardamente ale regimului sirian in Ghouta Orientala, o enclava rebela situata aproape de Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Loviturile aeriene s-au concentrat asupra localitatii…

- Abu Bakr al-Baghdadi este ranit si a cedat cateva luni conducerea retelei teroriste Stat Islamic, liderul terorist fiind tratat intr-un spital din nord-estul Siriei, afirma oficiali din cadrul serviciilor secrete irakiene citati de cotidianul Al-Sabah.

- Doi militanti de origine britanica ai organizatiei teroriste Stat Islamic, cunoscuti pentru rolul de a tortura si omori prizioneri proveniti din occident, au fost capturati de insurgentii kurzi din Siria, au informat, joi, doi oficiali americani, relateaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Cel putin 74 de civili au murit, marti, in urma unor atacuri aeriene efectuate de fortele regimului Bashar al-Assad in provincia Ghouta de Est, a informat o sursa a apararii civile, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Coalitia militara condusa de catre Statele Unite in Siria a anuntat ca a eliminat aproximativ 150 de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic in urma unor atacuri aeriene desfasurate in regiunea Valea Eufratului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.