- Alunecarile de teren in urma ploilor torentiale au provocat moartea a cel putin 29 de persoane in vestul Kenyei, a anuntat sambata ministrul de Interne din aceasta tara, potrivit AFP, transmite Agerpres. "Confirmam cu tristete ca 12 persoane din Tapach si Parua, in regiunea Pokot South, si 17 din Tamkal,…

- Cel putin o persoana a murit in urma unei alunecari de teren produse luni in sudul Austriei, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Alunecarea de teren s-a produs, pe fondul precipitatiilor abundente, in localitatea Bad Kleinkirchheim.…

- Evenimentul a avut loc in cursul noptii in valea Kilembe din districtul Kasese, a anuntat Societatea de Cruce Rosie din Uganda. Uganda este afectata de intemperii in aceasta perioada - varful sezonului ploios - motiv pentru care autoritatile guvernamentale au emis luni cod rosu de inundatii…

- O persoana si-a pierdut viata si doua sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate vineri de ploile abundente care s-au abatut asupra Japoniei, la numai doua saptamani de la trecerea devastatoare a taifunului Hagibis, relateaza AFP. O femeie din 40 de ani a fost transportata…

- Aeroportul din Barcelona incepe marti sa revina lent la normal dupa ce a fost blocat partial luni de manifestanti care protestau cu privire la sentinta din procesul ce i-a vizat pe liderii separatisti catalani, transmite EFE, scrie Agerpres. Un numar de 20 de zboruri sunt anulate marti, fata…