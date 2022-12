Stiri pe aceeasi tema

- "Continuam sa cautam 31" din cei 106 de membri ai echipajului HTMS Sukhothai, a declarat amiralul Pogkrong Montradpalin, relateaza Agerpres care citeaza AFP.In urma "mareei puternice", sistemul electric al corvetei de patrulare a fost avariat, ceea ce a dus la oprirea masinilor ce asigurau functionarea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 in Nepal avut loc miercuri dimineața in Nepal. Din primele informații, patru copii și doi adulți au murit, mai multe persoane au fost grav ranite și mai multe case s-au prabușit in districtul de vest Doti.

- Grecia a salvat noua migranti si este in cautarea catorva zeci dati disparuti dupa ce barca lor s a scufundat marti dimineata devreme in largul insulei Evia, a anuntat paza de coasta, citata de Reuters si Agerpres.roNoua persoane au fost salvate din barca, care s a scufundat in largul capatului sudic…

- O alunecare de teren produsa duminica in Venezuela a provocat moartea a cel putin 25 de persoane si peste 50 de persoane sunt date disparute in statul Aragua, in centrul nordic al tarii, potrivit autoritatilor, citate de CNN.

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise intr-un atac armat comis de catre un fost ofiter de politie intr-o gradinita, in Thailanda, anunta politia thailandeza, relateaza BBC News. Atacatorul a fugit de la locul atacului, la Nong Bua Lamphu, in nord-estul Thailandei si era cautat. Politia anunta ca intre…

- Cele 15 cadavre au fost descoperite in apropierea insulei invecinate din largul coastei Turciei dupa ce o barca ce transporta in jur de 40 de persoane s-a scufundat si vanturi violente suflau in zona, a anuntat paza de coasta elena intr-un comunicat.Cinci persoane au fost de asemenea salvate si operatiunile…

- Cel puțin doua persoane sunt date disparute și alte trei au fost ranite in Guatemala, dupa ce doua cratere uriașe s-au deschis brusc pe o șosea in sud-vestul capitalei. La fața locului au fost trimiși salvatori cu o macara și soldați. Cele trei persoane ranite au cazut intr-o dolina de 15 metri in timp…

Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte 25 au fost date disparute duminica, in naufragiul unui vapor, pe un rau, in nordul Bangladeshului, anunta politia, relateaza AFP.