- Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub conducerea mișcarii islamiste Hamas, a acuzat sambata Israelul de uciderea a 30 de persoane in urma unei lovituri care a vizat o școala din Deir al-Balah.Armata israeliana a anuntat la randul sau ca a desfasurat o operatiune in scoala…

- Ministerul Sanatatii din Gaza, controlat de Hamas, a anuntat sambata ca cel putin 71 de palestinieni au fost ucisi intr-un atac aerian al Israelului asupra taberei Al-Mawasi pentru persoane stramutate din sudul Fasiei Gaza. Israelul afirma ca l-a vizat pe Mohammed Deif, oficialul militar de top al Hamas,…

- 16 persoane au fost ucise, iar altele 50 au fost ranite intr-un atac israelian asupra unei scoli, a anunțat Ministerul Sanatatii al guvernului Hamas care conduce Fasia Gaza. Atacul a avut loc la Nuseirat, in centrul teritoriului palestinian, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Doua atacuri au vizat centre de distribuție a alimentelor din orașul Gaza, cel puțin 11 oameni fiind uciși, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro. Intre timp, armata israeliana patrunde și mai adanc in orașul sudic Rafah.Una dintre loviturile aeriene a vizat un centru de distribuție a ajutoarelor…

- Cel putin 274 de palestinieni au fost ucisi si 698 raniti in raidul de sambata al armatei israeliene in tabara al-Nuseirat, de unde au fost extrasi in viata patru ostatici israelieni, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, informeaza Reuters, potrivit news.ro.

- Loviturile aeriene israeliene au ucis cel putin 35 de persoane si au ranit alte zeci de persoane intr-o zona din orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, potrivit oficialilor palestinieni din cadrul serviciilor de sanatate si de urgenta civila. Armata israeliana a declarat ca fortele sale aeriene…

- Armata israeliana a anuntat ca cinci soldati ai sai au fost ucisi de tirurile propriilor tancuri israeliene in nordul Fasiei Gaza, intr-unul dintre cele mai mortale incidente de acest gen de la inceputul razboiului impotriva Hamas, in octombrie, relateaza BBC.O ancheta initiala a constatat ca doua tancuri…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și aproximativ 30 au fost ranite intr-un atac cu rachete rusești asupra Odesei. Lovitura a distrus și o cladire supranumita de localnici "castelul lui Harry Potter" și care gazduiește Facultatea de Drept.