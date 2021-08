Stiri pe aceeasi tema

- Ce putin 29 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc, sambata, in Haiti. Premierul Ariel Henry a anuntat ca mobilizeaza toate resursele disponibile pentru a ajuta victimele din zonele afectate, relateaza AP.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 pe scara Richter a avut loc, sambata dimineata, la ora locala 08:30, in Haiti, a anuntat centrul american de seismologie, potrivit AFP. UPDATE: Ce putin 29 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc, sambata, in Haiti. Premierul Ariel…

- Un puternic cutremur a zguduit sâmbata vestul statului Haiti, fiind resimțit în întreaga regiune a Caraibelor, unde oamenii și-au parasit panicați locuințele de teama sa nu se prabușeasca, relateaza Reuters.Seismul - de magnitudine 7,2 potrivit Institutului american de geofizica…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata, alte 14 au fost ranite si zeci au ramas blocate sub pamant dupa o alunecare de teren produsa miercuri pe o autostrada din statul indian Himachal Pradesh, in nordul regiunii himalayene, relateaza Reuters. Circa 30 de persoane au ramas blocate, inclusiv…

- De la bal la spital! Așa s-a intamplat și in Dolj dupa ce patru persoane au fost grav ranite dupa ce au participat la un eveniment privat unde s-au folosit artificii. De asemenea, un barbat a ajuns chiar pe masa de operații, suferind o intervenție chirurgicala in urma acestui incident. Oamenii legii…

- Cel putin 25 de persoane au murit dupa ce mai multe case s-au prabusit in trei suburbii ale orasului indian Mumbai in urma unor alunecari de teren provocate de ploile torentiale, au anuntat duminica oficiali locali, relateaza Reuters si dpa. Membrii echipelor de salvare au fost vazuti in timp ce…

- Cel puțin 45 de persoane au murit in incidentele violente produse in mai multe zone din Africa de Sud, de la incarcerarea fostului președinte Jacob Zuma. Potrivit autoritatilor, unele grupari infracționale profita de situatie pentru a comite jafuri.

- Un incendiu violent a izbucnit la unitatea Covid-19 a spitalului Al-Huseein din Nassiryah, iar cel putin 35 de persoane au murit, relateaza AFP. "Victimele au fost arse si cautarile continua", a declarat Haydar al-Zamili, purtator de cuvant al autoritatilor locale. Unitatea cuprinde…