Cel puţin 28 de morţi în Filipine, în urma taifunului Phanfone Numarul persoanelor decedate in Filipine in timpul trecerii taifunului Phanfone in ziua de Craciun a ajuns la 28, potrivit celui mai recent bilant anuntat vineri de autoritatile locale, care au precizat ca cifra ar putea creste, informeaza AFP potrivit Agerpres Insotita de rafale de 200 km/h, furtuna tropicala a traversat de la est la vest insulele din centrul arhipelagului, inclusiv unele regiuni turistice.



Autoritatile au raportat vineri decesul a 28 de persoane, dupa ce bilantul anterior indica 16 morti.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

