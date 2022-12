Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 27 de persoane au fost ranite dupa prabusirea unei parti a tribunelor dintr-un centru sportiv al unui oras situat la vest de Cairo, informeaza EFE, citat de Agerpres. La fata locului s-au deplasat 21 de ambulante, care i-au transferat pe raniti la spitalele din apropiere, potrivit autoritaților…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, pe DN22, in localitatea Lumina, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 13.35 iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza ca…

- Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar șase ranite, miercuri, in urma unui atac cu rachete la Kiev. Potrivit primarului orasului, Vitalie Kliciko, asupra capitalei ucrainene au fost lansate 31 de rachete, dintre care 21 au fost distruse de fortele antiaeriene.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 in Nepal avut loc miercuri dimineața in Nepal. Din primele informații, patru copii și doi adulți au murit, mai multe persoane au fost grav ranite și mai multe case s-au prabușit in districtul de vest Doti.

- La un restaurant din municipiul Braila s-a prabușit tavanul fals din rigips (pe aproximativ 300 mp) și a cazut peste mese. Din primele informații, in restaurant se aflau aproximativ 100 de persoane. A fost activat Planul ROȘU de intervenție. De asemenea, a fost activata grupa operativa la nivelul ISU…

- La un restaurant din municipiul Braila s-a prabușit tavanul fals din rigips (pe aproximativ 300 mp) și a cazut peste mese. Din primele informații, in restaurant se aflau aproximativ 100 de persoane. A fost activat Planul ROȘU de intervenție. De asemenea, a fost activata grupa operativa la nivelul ISU…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte sase ranite luni dimineata, intr-un liceu din Saint-Louis, statul Missouri, centrul SUA, atacatorul fiind impuscat mortal de fortele de ordine, a declarat politia locala, relateaza AFP si Reuters. O femeie adulta si o tanara au murit si alte cateva persoane…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 12:30 pe DN 10, pe raza localitații Teliu.La fața locului au interevnit doua echipaje SMURD și o autospeciala cu apa și spuma.„In urma accidentului au rezultat 3 victime, conștiente. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje SMURD și o autospeciala cu apa și spuma”,…