- TRAGEDIE rutiera în Bulgaria, 15 oameni au murit și alți 27 sunt raniți, dupace un autocar s-a rasturnat sâmbata dupa-amiaza, pe un drum din nord-vestul Bulgariei, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Sofia, citat de AFP și preluat de Agerpres.

- "Confruntarile continua. Zona este incercuita de fortele de securitate", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Hashmat Stanikzai. Un responsabil la fata locului a confirmat acest atac cu conditia anonimatului.Mai multi barbati inarmati trageau asupra centrului de antrenament…

- Pompierii continua miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 79 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP. Ministrul de Externe, Teodor Melescanu,…

- Cel puțin opt imigranți, dintre care șase copii, au murit asfixiați in timp ce calatoreau ascunși intr-un camion frigorific in orașul Zavara, din vestul extrem al Libiei, a anunțat Direcția de Securitate din orașul respectiv, informeaza El Mundo, preia Mediafax.Restul persoanelor care calatoreau…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Trei bebelusi si-au pierdut viata si o suta de persoane sunt date disparute, intre care femei si copii, in urma unui naufragiu vineri in largul Libiei, relateaza AFP. Corpurile a trei bebelusi au fost recuperate. Alte trupuri care pluteau la locul naufragiului nu au putut fi recuperate, "din lipsa de…

- Mai multe atacuri, soldate cu morti si raniti, au avut loc marti in Afganistan, informeaza dpa. Combatanti talibani au ucis cel putin 14 membri ai fortelor de securitate intr-un atac comis in timpul noptii de marti in districtul Sayyad din nordul provinciei Sar-e-Pul. De asemenea, alti…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte cateva zeci au fost ranite luni, la Kabul, intr-un atac sinucigas care a avut loc la intrare in Ministerul pentru Reabilitare rurala si Dezvoltare al Afganistanului, au anuntat oficiali afgani, informeaza AFP si dpa. Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului…