Cel puțin 26 de migranți au murit, miercuri, dupa scufundarea ambarcațiunii lor in largul coastelor de la Calais, in Canalul Manecii, a anunțat Ministerul de Interne din Franta. Operațiunile de salvare sunt inca in desfașurare. Un pescar a fost cel care a raportat, in jurul orei 14:00, descoperirea a numeroase cadavre in Canalul Manecii, in […]