- Lidl a facilitat in 2018 exportul produselor furnizorilor romani catre magazinele Lidl din Europa in valoare de peste 28 milioane de euro, cu 40% mai mult decat in anul 2017, informeaza Agerpres.Citește și: HALUCINANT Patronul firmei din Timișoara NU cunoștea PROPRIETAȚILE substanței folosite…

- Trupurile celor 39 de oameni care au murit inghețați intr-un camion ce ar fi trebuit sa ii duca la o viața mai buna, in Marea Britanie, se vor intoarce acasa, potrivit unui anunt al guvernului vietnamez citat vineri in media locale, relateaza DPA.

- In anul 2018, peste 62- dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani din Uniunea Europeana care au participat la acest studiu au declarat ca au fost fericite tot timpul (14-) sau majoritatea timpului (48-) in ultimele patru saptamani, in timp ce 12- au declarat ca au fost rareori (8-) sau niciodata (2-)…

- Cel putin trei oameni au fost impuscati mortal si alti noua au fost raniti de gloante marti, la sud de Los Angeles, relateaza presa locala si autoritatile, conform AFP. Imagini aeriene transmise de...

- Marea Britanie trebuie sa iși accepte responsabilitatea și vina pentru decesul celor 39 de victime gasite decedate, care se presupun ca ar fi chinezi, gasiți decedați intr-un camion frigorific in apropiere de Londra, anunța o publicație din China, Global Times.

- Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au inregistrat aproape doua milioane de aplicari pentru joburile din afara tarii, iar Germania, Marea Britanie si Olanda sunt tarile care au atras cei mai multi candidati, arata datele publicate,…

- Furtuna tropicala Imelda a facut prapad in statul american Texas. Potrivit unui raport preliminar, cel putin doi oameni au murit in urma ploilor abundente care au provocat inundatii de proportii. Salvatorii si politistii au primit mii de apeluri de urgenta.

- Cel puțin 25 de oameni au murit intr-un incendiu provocat la un club din Mexic de o banda criminala, potrivit BBC.Alți 11 oameni au fost grav raniți in incendiul de la Caballo Blanco, un bar din Coatzacoalcos, oraș portuar din Veracruz, Mexic.