- ''Eforturile pentru gasirea si salvarea a inca 25 de victime continua'', au aafirmat reprezentantii agentiei naționale malaeziene pentru gestionarea dezastrelor.Din primele informații, 94 de persoane care se aflau intr-un camping din orasul Batang Kali, situat la circa 50 de kilometri nord de Kuala…

- Salvatorii din Ischia au gasit marti cadavrul ultimei persoane dintre cele date disparute in urma alunecarii de teren care s-a produs pe insula din Golful Napoli - Italia. Bilantul a ajuns la 12 morti, potrivit AFP.

- Autoritatile din Camerun declara ca o alunecare de teren in capitala Yaounde a ucis cel putin 11 persoane. Guvernatorul regional afirma ca cei care au murit participau la o inmormantare, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel putin opt oameni au murit, iar alte persoane sunt date disparute pe insula Ischia, in urma unei alunecari de teren produse in aceasta dimineața și cauzata de ploile abundente, transmite agenția ANSA.

- Cel putin 32 de persoane au murit in urma unei alunecari de teren ce a avut loc in estul statului Congo.Ploile abundente au inceput de joi și au provocat inundatii si alunecari de teren in orasul Masisi, a declarat pentru www.innereastreview.com.au Thinabu Kenge, un responsabil local. Echipajele de…

- Cel putin 33 de persoane au murit in inundatii si alunecari de teren ce au avut loc in vestul Nepalului in ultima saptamana, informeaza Digi24. Cea mai mare parte a ploilor musonice a lovit provincia Karnali din nord-vest, unde mii de locuitori au fost evacuati, au declarat oficialii. Sute de case…

- Cel putin 25 de persoane au murit si peste 50 au disparut in urma unei alunecari de teren care a avut loc in Las Tejerias, un oras industrial din centrul Venezuelei.Tragedia s-a produs dupa trei ore de ploi abundente.