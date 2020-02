Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de persoane au murit miercuri in urma unei avalanse in care au fost prinsi mai multi agenti de interventie care participau la o misiune de salvare, demarata dupa ce o prima avalansa a facut cinci victime cu o zi inainte in aceeasi regiune din estul Turciei, informeaza AFP. Citat de agentia…

- Cel putin 21 de persoane au murit miercuri cand o avalansa a avut loc in estul Turciei prinzand sub zapada zeci de salvatori trimisi la fata locului dupa ce o prima avalansa a avut loc in acelasi loc marti, au spus autoritatile locale. Guvernatorul provinciei Van, unde a avut loc dezastrul, a spus ca…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata marti, cand o avalansa a surprins un microbuz si un utilaj de dezapezire in provincia Van, din estul Turciei, a informat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de Xinhua. "Sapte persoane au fost salvate in timpul operatiunilor de cautare.…

- Salvatori efectuau duminica ultime cautari, in estul Turciei, ale unor supravietuitori, in daramaturile unor imobile care s-au surpat in timpul puternicului cutremur de vineri, soldat cu 36 de morti, relateaza AFP.

- Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine,...

- Cel putin 21 de persoane au murit, iar peste 1.000 au fost ranite in cutremurul de magnitudinea 6,8 care a avut loc vineri seara in estul Turciei, unde salvatori continuau sambata sa caute supravietuitori in cladiri surpate, relateaza AFP.

- UPDATE – Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…

- UPDATE – Un cutremur major in estul Turciei a ucis cel putin 19 persoane si ranit peste 900, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu, citand agentia pentru managementul dezastrelor AFAD, transmite DPA. Cel putin 15 persoane au fost ucise in provincia Elazig si patru in cea vecina Malatya,…