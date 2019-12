Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate mexicane au ucis cel putin 10 barbati înarmati care erau suspectati ca faceau parte dintr-un cartel într-un schimb de focuri în statul Coahuila din nordul Mexicului, au anuntat autoritatile local informeaza Reuters, citata de Mediafax. Procuratura generala din…

- Cel puțin 39 de persoane au murit dupa ce capitala Republicii Democrate Congo, Kinshasa, a fost lovita de inundații puternice, provocate de ploile torențiale din noaptea de luni spre marți, au informat autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis, dupa…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce autoritațile au folosit arme și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de manifestanți care au participat la protestele desfașurate la Bagdad, au informat surse din poliție, relateaza Reuters.Unul din protestatari a…

- Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite miercuri dupa ce o bomba a explodat într-un vehicul în apropierea Ministerului de Interne de la Kabul, a informat un purtator de cuvânt sl Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters. Atacul nu a fost revendicat…

- Cel puțin șase persoane au murit dupa ce forțele de ordine au deschis focul asupra protestatarilor care au participat luni la manifestațiile desfașurate în Irak, scrie Mediafax, citând Reuters. Cinci persoane au murit luni la Bagdad, în urma protestelor violente, iar alta…

- Cel putin doua persoane au murit si alte opt au fost ranite sambata, in urma unui atac armat petrecut intr-un bar din orasul Lancaster din statul american Carolina de Sud, au informat oficiali locali, citati de Reuters, titreaza Mediafax. Autorul atacului se afla in libertate si nu este clar daca acesta…

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite dupa ce mai multe dispozitive explozibile au fost detonate pe un drum in sud-estul Turciei, au informat joi autoritațile locale, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Autoritațile au informat ca sunt de parere…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ranite joi in Japonia in urma unui accident feroviar. Accidentul s-a produs in urma coliziunii dintre un tren expres și un camion, in orașul Yokohama, relateaza agenția Reuters, citata de Mediafax. In urma impactului, geamul din compartimentul mecanicului de locomotiva…