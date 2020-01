Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…

- Cel putin 21 persoane au murit, peste 1.000 au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit, vineri seara, in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza DPA, care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta...

- UPDATE – Un cutremur major in estul Turciei a ucis cel putin 19 persoane si ranit peste 900, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu, citand agentia pentru managementul dezastrelor AFAD, transmite DPA. Cel putin 15 persoane au fost ucise in provincia Elazig si patru in cea vecina Malatya,…

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, provocand pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale, potrivit autoritatilor turce, informeaza agentiile de presa internationale, potrivit Agerpres.Bilantul oficial pana la acest moment indica decesul…

- Un puternic cutremur cu o magnitudine de 6,8 a zguduit estul Turciei, vineri la ora locala 20.55. Ultimele informatii arata ca exista cel putin 15 morti si peste 270 de raniti. Cel putin zece cladiri s-au prabusit in urma seismului.

- Un puternic cutremur cu o magnitudine de 6,8 a zguduit estul Turciei, vineri la ora locala 20.55. Ultiimele informatii arata ca exista cel putin sase morti, 200 de raniti si cel putin zece cladiri s-au prabusit.

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale, citate de contidianul The Washington Post. Victimele din randul populației au fost insoțite…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si peste 300 au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 produs in noaptea de joi spre vineri in nord-vestul Iranului, a informat presa iraniana, relateaza dpa potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor aparute in mass-media, cel putin 400…