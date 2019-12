Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au murit din cauza viiturilor produse in vestul Ugandei, in timp ce alte 10 si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale care au afectat tara invecinata, Republicat Democrata Congo, au...

- Decesele din Uganda au fost determinate de ploile abundente care au inundat mai multe sate din apropierea orasului Bundibugyo, la poalele Muntilor Ruenzori, a declarat pentru DPA o purtatoare de cuvant a Societatii de Cruce Rosie din Uganda, Irene Nakasiita. Nakasita a explicat sambata pentru…

- Cel putin 11 persoane au murit in urma viiturilor produse in districtul Bundibugyo din vestul Ugandei, a anuntat sambata Societatea de Cruce Rosie din aceasta tara, citata de Xinhua, potrivit Agerpres. Viiturile au afectat 11 districte ale tarii, a declarat telefonic pentru Xinhua o purtatoare de…

- Cel putin 17 persoane au murit luni dupa ce un zid s-a prabusit peste casele lor in urma ploilor torentiale care au lovit statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, au declarat oficiali locali, citati de DPA. Tamil Nadu si teritoriul alaturat administrat federal Puducherry au inregistrat ploi abundente in…

- Cel puțin 15 persoane au murit miercuri in estul Republicii Democrate Congo in urma unui atac al unor rebeli islamiști, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Mega-lovitura! Amenzile vor exploda- Cand se va intampla asta Atacul a avut loc in satul…

- Peste 420.000 de persoane sunt stramutate din cauza ploilor torentiale si a inundatiilor care au afectat Sudanul de Sud, a anuntat vineri organizatia Salvati Copiii, citata de DPA. Aproximativ 60% dintre persoanele stramutate se confruntau cu malnutritia inainte de debutul neobisnuit al ploilor torentiale,…

- Viiturile au facut cel putin 48 de morti si au afectat peste 144.000 de persoane in Kenya, distrugand infrastructura-cheie si mijloacele de trai in aceasta tara est-africana, a informat joi Organizatia Natiunilor Unite (ONU), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Pe baza datelor oferite de Crucea Rosie…

- Evenimentul a avut loc in cursul noptii in valea Kilembe din districtul Kasese, a anuntat Societatea de Cruce Rosie din Uganda. Uganda este afectata de intemperii in aceasta perioada - varful sezonului ploios - motiv pentru care autoritatile guvernamentale au emis luni cod rosu de inundatii…