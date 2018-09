Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin zece persoane au murit și alți cel puțin un milion au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele in vestul Japoniei in urma ploilor torențiale și inundațiilor provocate de taifunul Jebi, au...

- Un autobuz a intrat in pilonul de rezistenta al unui pod in orasul spaniol Aviles iar cinci persoane au murit, alte 19 fiind ranite. Dintre cei raniti, doi se afla in stare grava, scrie Daily Express.

- Bilanturi diferite in Italia, unde un pod de pe o autostrada s-a prabusit la Genova: surse medicale indica 31 de morti si 16 raniti, in timp ce autoritatile locale vorbesc de 35 de morti.

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti intr-un accident de autocar, in apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugand printre victime se afla si cetateni straini, relateaza AFP preluata de Agerpres. Numarul victimelor a crescut la 23 de morti…

- Cel puțin 91 de oameni au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7 care a zguduit o insula turistica din arhipelagul Indoneziei, aproape de Bali. Sunt sute de raniți și mii de oameni au fost evacuați din case care stau sa cada. In urma cu o saptamana, un alt seism puternic a dus la […] The post…

- 'A fost o mina amplasata de talibani pentru a lovi fortele de securitate. Dar a lovit un autobuz cu pasageri', a declarat purtatorul de cuvant al politiei din provincia Farah. Potrivit purtatorului de cuvant al guvernatorului Naser Mehri, care a confirmat bilantul victimelor, 'incidentul s-a…

- Cel putin 19 persoane au murit, iar alte aproximativ 30 au fost date disparute in urma unui naufragiu, miercuri, in largul Ciprului de Nord, a unei ambarcatiuni care transporta migranti, au anuntat forte de securitate locale, relateaza AFP.

- Cel putin 47 de oameni au murit, iar 11 au fost raniti, dupa ce un autobuz s-a prabusit intr-o prapastie in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Vehiculul era supraaglomerat. Deocamdata, nu se cunosc cauzele accidentului. Autobuzul era supraincarcat, avand peste 50 de pasageri la bord – majoritatea…