- Textul urmatoarei declarații a fost publicat de guvernele Statelor Unite ale Americii, Franței și Regatului Unit. Noi, miniștrii de externe ai Franței, Regatului Unit și Statelor Unite, reiteram sprijinul nostru ferm pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei in fața agresiunii continue…

- Ministrul polonez de Externe declara ca, in cazul utilizarii armelor nucleare tactice de catre Rusia in Ucraina, „lumea va raspunde ferm” și nu exclude o intervenție militara din partea NATO. „Intr-o astfel de situație, raspunsul țarilor NATO ar fi probabil cel prezentat de șeful Consiliului Național…

- Uraganul Ian a lasat in urma sa in Florida mai multe orase devastate si pierderi potential 'substantiale' de vieti omenesti, iar in prezent se indreapta spre sud-estul Statelor Unite, informeaza AFP.

- Jose W. Fernandez, subsecretar de stat pentru Crestere economica, Energie si Mediu, va fi la Bucuresti, de marti pana joi, impreuna cu delegatia oficiala a Statelor Unite ale Americii, la Conferinta Plenipotentiarilor (PP-22), informeaza Ambasada SUA la Bucuresti. Aceasta conferinta va aduce laolalta…

- Alexandr Lukasenko a lansat o noua serie de atacuri la adresa Statelor Unite. Presedintele Belarusului a declarat ca Washingtonul a jucat un anumit rol in toate conflictele politice majore din lume. Lukasenko, un apropriat al lui Putin, a mai precizat ca relatia statelor din regiune, inclusiv Romania,…

- Un barbat a fost trimis in judecata de catre autoritatile judiciare pentru ca a incercat sa cumpere arme chimice de pe DarkWeb pentru a-si ucide o ruda. "In luna noiembrie 2020, in urma unui schimb operativ de informatii cu Departamentul pentru Siguranta Nationala a Statelor Unite ale Americii din cadrul…

- Un uriaș incendiu de vegetație, care devasteaza o zona de la periferia orașului american Los Angeles de mai multe zile, și-a dublat dimensiunea in mai puțin de 24 de ore, au anunțat, joi, pompierii din oraș. Incendiul violent a fost produs pe fondul unui val inabușitor de dalcur care a lovit vestul…

- Ultimele declarații ale lui Joe Biden cu privire la statul rus au fost neașteptate, spune presa straina. Potrivit președintelui Statelor Unite ale Americii, Rusia nu ar trebui catalogata precum un stat terorist, in ciuda conflictului armat ce se desfașoara, și in prezent, intre ruși și ucraineni. Cum…