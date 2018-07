Cel puţin 20 de morţi într-o explozie, în estul Afganistanului O explozie in centrul orasului Jalalabad din estul Afganistanului s-a soldat duminica cu cel putin 20 de morti, potrivit unor oficiali din regiune, relateaza Reuters. Seful politiei din provincia Nangarhar a afirmat ca a fost vorba de un atentat sinucigas. Printre victime sunt mai multi membri ai minoritatii sikh, inclusiv un politician care intentiona sa candideze in octombrie pentru un loc in parlament. Explozia - care a survenit la cateva ore dupa ce presedintele Ashraf Ghani a inaugurat un spital in oras - a avariat magazine si cladiri din jurul pietei Mukhaberat, a declarat un purtator de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

