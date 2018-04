Stiri pe aceeasi tema

- Protestele violente s-au extins in Nicaragua dupa decizia guvernului de a modifica sistemul de contribuții și plați sociale. Vineri noapte, dupa trei zile de revolte, numarul celor morți este intre cinci și zece, scrie Guardian .

- Primaria Capitalei anunța ca participanții la cea de-a doua etapa a proiectului “Bicicliști pentru București” iși vor primi voucherele cel tarziu pana la finalul lunii aprilie. Primele 5.000 de vouchere, din totalul de 30.000, au fost distribuite anul trecut. Participanții la cea de-a doua etapa a proiectului…

- Cel putin 70 de persoane au murit, duminica, in urma unui presupus atac cu arme chimice in orasul sirian Douma, ultima reduta a rebelilor din regiunea Ghuta de Est, relateaza BBC News si Reuters.

- Institutia Prefectului – Judetul Caras-Severin, in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Caras-Severin, au prezentat in prima zi a lunii martie, „Studiul privind consumul de tutun, alcool si droguri ilicite in randul elevilor din invatamantul liceal si…

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- O camioneta a parasit carosabilul si a intrat in plin intr un grup de pietoni aflati pe trotuar in aceasta dimineata in centrul metropolei chineze Shanghai. Cel putin 18 persoane au fost ranite, dintre care trei foarte grav, au anuntat autoritatile municipale, citate de AFP si Agerpres.ro. Incidentul…