- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de joi, 2 noiembrie 2023, pe masura ce acestea apar. Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte zeci ranite intr-un atac "tintit"asupra unei scoli din nordul Fasiei…

- "Franta a aflat cu tristete despre decesul a doi copii de nationalitate franceza ce se aflau in nordul Fasiei Gaza cu mama lor franceza, care ar fi fost ea insasi ranita, la fel ca al treilea copil al sau", a anuntat diplomatia franceza intr-un comunicat, care nu precizeaza circumstantele deceselor.Consulatul…

- Medicii din Gaza spun ca pacienții care sosesc la spitale prezinta semne de boala cauzate de supraaglomerare și de condițiile sanitare precare, dupa ce peste 1,4 milioane de persoane și-au parasit casele pentru a merge in adaposturi temporare in urma celui mai puternic bombardament israelian din istorie,…

- Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, a declarat luni ca cel putin 5.087 de palestinieni au fost ucisi in loviturile israeliene incepand cu 7 octombrie. Dintre aceste victime, 436 de persoane ar fi fost ucise numai in ultimele 24 de ore, in conditiile in care loviturile israeliene de peste…

- Cel putin 200 de persoane au fost ucise marti seara intr-un atac israelian asupra incintei unui spital din orasul Gaza, a informat Ministerul Sanatatii din teritoriul palestinian controlat de Hamas, relateaza AFP.

- Cel putin sase persoane care se adaposteau intr-o scoala administrata de Agentia ONU pentru refugiati in Fasia Gaza au fost ucise marti intr-un raid israelian, a anuntat Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA), relateaza AFP. „Scoala a fost lovita in timpul bombardamentelor fortelor israeliene…

- Autoritațile din Israel au prezentat noi informații despre urmarile atacului Hamas anunțand ca 70 de israelieni au fost uciși și 985 au fost raniți.Numarul oficial al israelienilor care au fost uciși sambata in timpul atacului Hamas a crescut de la 40 la 70, au anunțat serviciile de urgența din Israel,…