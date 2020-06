Cel puțin 20 de migranți morți în urma unui naufragiu în largul Tunisiei Cel puțin 20 de migranți africani și-au pierdut viața dupa ce o ambarcațiune în care se aflau peste 50 de persoane s-a scufundat în largul Tunisiei, a informat marți un oficial tunisian, citat de Reuters.



Cadavrele au fost descoperite marți, în largul orașului Sfax, a precizat oficialul.



În total, 53 de persoane se aflau în ambarcațiunea care a pornit pe mare la sfârșitul saptamânii trecute cu scopul de a ajunge în Italia.



Echipe ale garzii de coasta și ale armatei tunisiene desfașoara operațiuni de cautare a celor dați disparuți.

Sursa articol: hotnews.ro

