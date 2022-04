Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 158 de copii au fost uciși și alți peste 254 au fost raniți de la inceputul razboiului in Ucraina, pe 24 februarie, a anunțat sambata Procuratura Generala a țarii, pe canalele Telegram guvernamentale ucrainene, relateaza The Guardian . Potrivit oficialilor, doua dintre victime se numara printre…

- Razboiul din Ucraina a ucis 136 de copii, in cele 31 de zile de la inceputul invaziei rusești, a anunțat sambata biroul procurorului general al Ucrainei intr-un mesaj pe aplicația Telegram. Din acest total, 64 de copii au fost uciși in regiunea Kiev, a precizat biroul, citat de Hotnew s. Alți 50 de…

- Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Razboiul din Ucraina face tot mai multe victime. Printre cei care-și pierd viața – și nu e vorba doar despre soldații care lupta cu arma in mana, ci și despre civili, fiind ei, deopotriva, femei, batrani, copii – sunt și jurnaliști. Armata rusa, deși vede mașinile sau vestele inscripționate cu PRESS,…

- Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP. Fii la curent cu…

- Alte 861 de persoane au fost ranite in conflict, ridicand numarul total al victimelor civile calculat de ONU la 1.335.Cifra adevarata va fi probabil „considerabil mai mare”, in opinia ONU, in special in teritoriile controlate de guvern, unde multe rapoarte sunt inca in așteptarea verificarii.„Acest…