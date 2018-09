Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajați ai companiei naționale de petrol din Libia și doi atacatori au fost omorați luni intr-un atac asupra sediului companiei National Oil Corporation din Tripoli, a spus un oficial al securitații, relateaza Reuters.

- Barbati inarmati au atacat luni sediul Companiei nationale a petrolului (NOC) din capitala Libiei, Tripoli, unde au putut fi auzite explozii si tiruri de arma, au declarat martori, care au afirmat ca exista victime, relateaza AFP, Reuters si dpa. Cladirea, situata in apropierea centrului capitalei libiene,…

- Autoritatile din Libia au condamnat 45 de membri ai militiei la pedeapsa cu moartea, in urma evenimentelor din anul 2011, cand zeci de protestatari au fost ucisi in Tripoli, au anuntat reprezentantii Ministerului de Justitie, relateaza Reuters si BBC.

- Militantii talibani au atacat si ocupat o mare parte dintr-o baza militara in nordul Afganistanului, ucigand cel putin 10 soldati, ranind 15 si capturand 40 in lupte in ultimele doua zile, au anuntat marti oficiali, citati de Reuters, potrivit Agerpres. Insurgentii au capturat tancuri si munitii…

- Doi morți și cel putin 50 de oameni prinși sub daramaturi dupa ce un imobil cu sase etaje s-a prabusit peste o cladire cu patru etaje din apropiere in orasul Noida, de la periferia New Delhi, a informat miercuri politia, precizand ca salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi,…

- Un atentat sinucigas comis, duminica, in fata sediului Ministerului Dezvoltarii din Kabul, s-a soldat cu cel putin zece morti, conform unui prim bilant, relateaza AFP potrivit antena3.ro.Un kamikaze a venit in fata ministerului si a declansat dispozitivul exploziv avut asupra lui.

- Mai tarziu, acesta a inceput sa ii atace pe trecatorii de pe strada, scrie huff.ro. Imaginile surprinse de catre martori le infațișeaza pe victime pline de sange pe strazile din Xi'an. Citeste si Un nou atac cu cutitul, in Franta. O femeie a injunghiat doua persoane intr-un supermarket…

- Cel putin zece civili, intre care trei copii, au fost ucisi marti in Siria intr-un raid aerian impotriva unui sat din nord-estul tarii controlat de gruparea Stat Islamic (SI), a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza France Presse, citata de Agerpres. OSDO a…