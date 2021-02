Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata si 34 au fost ranite intr-o explozie produsa la o fabrica de artificii din sudul Indiei, au anuntat sambata autoritatile, relateaza AFP, transmite agerpres.ro.

