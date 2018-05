Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 143 de oameni au murit in urma furtunilor de nisip ce au afectat nordul Indiei, potrivit celui mai recent bilant emis, vineri, de autoritati, care au precizat ca sunt in vigoare avertizeri de vreme rea si pentru urmatoarele zile, informeaza site-ul postului France 24. Cea mai…

- Luptele intre fortele guvernamentale si un grup de rebeli intr-o regiune izolata din nord-estul Myanmar ar putea escalada, agravand o criza umanitara provocata de stramutarea a peste 4.000 de persoane, a declarat vineri pentru Reuters un purtator de cuvant al Armatei de Independenta din Kachin (KIA). …

- Saptesprezece persoane au murit, sambata, in sudul Chinei, dupa naufragiul a doua barci-dragon, a anuntat agentia Xinhua, citata de AFP.Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD sunt pe LISTA NEAGRA Aceste persoane participau la un antrenament…

- Mii de palestinieni s-au luptat cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze zeco de zile. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au fost raniți dupa ce militarii israelieni au deschis…

- Bombardamentele continua in regiunea siriana Ghouta de Est, in pofida armistițiului de 30 de zile impus de ONU.Cel puțin 100 de oameni au murit acolo in ultimele 48 de ore, potrivit purtatorului de cuvant al secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Stephan Dujarric.

- Cel puțin patru oameni au fost raniți in doua atacuri cu arma alba, care au fost comise in Viena. Mai intai, trei membri ai aceleiași familii au fost grav raniți intr-un atac cu cuțitul, pentru ca apoi o alta persoana sa fie ranita, intr-o alta agresiune. In acest moment, poliția nu a stabilit o legatura…

- "Fortele guvernamentale constroleaza mai mult de 50% din c", a declarat directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului. Cel putin 20 de persoane au murit in urma raidurilor aeriene, in timp ce trupele siriene incercau sa avanseze pe teritoriul regiunii Ghouta. La New York,…

- Cel putin 35 de persoane au murit miercuri in Peru dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia, potrivit France Presse.Bilantul de pana acum al accidentului de autocar este de 35 de morti si…