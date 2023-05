Stiri pe aceeasi tema

Cel putin 18 turisti mexicani si-au pierdut viata, iar aproximativ 25 au fost raniti in cursul noptii de sambata spre duminica intr-un accident de autobuz in nord-vestul Mexicului, a declarat duminica un oficial local, citat de AFP.

Cel putin 13 credinciosi hindusi au murit si alti 12 au fost salvati joi dupa prabusirea unei podele la un templu din India, a declarat politia, relateaza AFP.Aproximativ 25 de credinciosi au cazut intr-o fantana cu scari folosite pentru ritualuri religioase, cand podeaua templului, care o acoperea,…

Soferul unui autobuz incarcat cu calatori a pierdut controlul volanului si a cazut de pe un pod, in apropierea orasului Shibchar, din Bangladesh, accident in care si-au pierdut viata 19 persoane, transmite duminica Reuters.

Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata duminica in regiunea peruana Ancash, la nord de Lima, in urma ciocnirii intre un autobuz si un moto-taxi, a anuntat politia locala, scrie AFP, citat de Agerpres.

Un accident feroviar cu urmari grave s-a produs in urma cu cateva ore in Grecia. Cele mai recente informații indica faptul ca sunt peste 30 de decese și zeci de persoane ranite. Operațiunile de salvare sunt in plina desfașurare. Cel puțin 32 de oameni au murit și peste 85 au fost raniți, potrivit CNN.…

Sase persoane au murit si cel putin alte 47 sunt date disparute dupa surparea unei mine de carbune in nordul Chinei, iar cautarile pentru gasirea de supravietuitori – intrerupte din cauza unei noi alunecari de teren – au fost reluate, a relatat presa de stat vineri, potrivit Reuters.

Cel puțin 39 de persoane au murit in Panama, dupa ce un autobuz care transporta migranți care incercau sa ajunga in SUA s-a prabusit intr-o prapastie, anunța Rador.