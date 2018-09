Stiri pe aceeasi tema

- Un Boeing 737 venind de la Moscova a luat foc, în noaptea de vineri spre sâmbata, dupa ce a ratat aterizarea pe aeroportul din Soci, facând 18 raniti, au anuntat autoritatile ruse, citate de France Presse.

- Cel puțin 85 de persoane au fost ranite dupa ce un avion de pasageri s-a prabușit marți, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul General Guadalupe Victoria Durango, au anunțat autoritațile, precizand ca nu s-au inregistrate decese, informeaza cotidianul The Independent. Ministerul Transporturilor…

- Cel putin 19 raniti, unii grav, in urma prabusirii unui avion in apropiere de Pretoria. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP. „Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum…

- Trei persoane au fost ranite intr-un incident armat produs luni la un azil de batrani situat la periferia orasului Los Angeles, in statul american California, anunnta autoritatile, precizand ca presupusul autor al atacului a fost retinut (mediafax).Atacul armat a avut loc imediat dupa ce pompierii…