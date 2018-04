Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cinci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire din orasul Qingyuan, situat in provincia Guangdong din sudul Chinei, informeaza The Associated Press.

- Focul stins in centrul comercial din Kemerovo s-a aprins insa in orasele Rusiei iar Kremlinul, exact ca Ceausescu, denunta tentative, inclusiv straine de a semana ”discordie” in randul opiniei publice, socata de neglijenta criminala in urma careia au murit 64 de persoane, din care 41 de copii. 64 de…

- Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si copii, sunt disparute in incendiul care a izbucnit duminica intr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Primele informatii indicau cel putin patru morti, trei fiind copii, si cateva zeci de raniti.Focul a izbucnit la…

- Unii dintre locatarii imobilului s-au speriat si au sarit din cladirea cuprinsa de flacari, cand a izbucnit incendiul, in cladirea Carina Plaza din districtul 8, orasul Ho Chi Minh, vineri dimineata.Potrivit politiei, incendiul a fost declansat de o explozie produsa intr-o parcare subterana…

- Cel puțin 19 persoane au murit și alte 20 au fost ranite dupa ceun un autobuz a cazut de pe o stanca, marți seara, in Filipine, scrie Time. Autobuzul de pasageri se indrepta spre Manila, cand s-a prabușit intr-o prapastie adanca de peste 15 metri in provincia Occidental Mindoro. Șoferul a fost printre…

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…