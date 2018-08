Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu care a izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din China a facut cel putin 18 morti, potrivit unui prim bilant, a anuntat presa oficiala, transmite AFP. Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a informat agentia…

- Cel putin patru persoane au murit joi, dupa ce au fost impuscate intr-un atac comis la un punct de verificare amplasat de autoritati in partea de est a Libiei, intre orasele Zliten si Khoms, a transmis un oficial local citat de Reuters.

- Cel putin noua persoane au murit dupa ce Rumbia, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a facut ravagii in estul si centrul Chinei, unde au fost afectati aproape 4 milioane de oameni, relateaza luni EFE. Sapte dintre victime au murit in orasul de est Xuzhou, alte 18 fiind ranite. In aceasta zona, aproximativ…

- Cel putin 67 de persoane au murit, in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, potrivit oficialilor, care au avertizat ca numarul deceselor ar putea sa creasca, informeaza site-ul postului Al Jazeera, potrivit Mediafax.Peste 50.000 de persoane au fost nevoite sa…

- Cel putin patru morti in urma unui incident armat produs in Canada, transmite Mediafax.Atacul armat a avut loc vineri in oraselul canadian Fredericton, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locala 7.30 (13.30, ora Romaniei) in zona…

- Atac cu bomba la o secție de votare din Pakistan revendicat de gruparea Statul Islamic. Cel puțin 31 de persoane au murit in orașul Quetta in sud-vestul țarii dupa deschiderea secțiilor de votare, scrie BBC News. Alte cateva explozii mai mici au avut loc in alte orașe din Pakistan in ziua alegerilor.…

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat intr-o prapastie, relateaza AFP. Mai multe echipe de...

- Cel mai mare targ sub cerul liber din capitala kenyana Nairobi a fost mistuit intr-un incendiu, joi dimineața, in acest incident decedand cel putin 15 persoane, iar alte peste 70 de persoane fiind ranite.