- Inundatiile si alunecarile de teren declansate de ploile musonice din Nepal s-au soldat cu moartea a cel putin 50 de persoane si cu ranirea altor 20 in ultimele doua saptamani, au declarat miercuri oficialii locali, citati de DPA, informeaza Agerpres.Conditiile meteo extreme au afectat 36…

- Data de 26 iunie a fost proclamata Ziua Drapelului National, prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998.Conform legii, aceasta zi va fi marcata de catre autoritatile publice si de celelalte institutii ale statului prin organizarea unor programe si manifestari cultural educative, cu caracter evocator sau stiintific,…

- Peste 10.000 de tineri s-au înscris la concursul de admitere la școlile de poliție din cadrul Ministerului de Interne, care are disponibile 1.600 de locuri. Numarul baieților înscriși este mai mare decât cel al fetelor, însa aceștia vor candida pentru aceleași locuri, toți având…

- Trei blocuri de locuinte din municipiul Baia Mare, care au ramas nefinisate de aproape 28 de ani, aflate in administratia Ministerului de Interne, au fost preluate de municipalitate in urma unui parteneriat comun si urmeaza a fi transformate in locuinte de serviciu pentru lucratorii din politie, sanatate,…

- Melescanu a fost audiat in 9 mai in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, unde a spus ca isi asuma Memorandumul privind evaluarea mutarii Ambasadei din Israel, ca este o initiativa a MAE si nu este un document clasificat secret, dar are informatii care nu sunt publice si de aceea este…

- Autoritatile din Irak au denuntat "o agresiune indreptata impotriva civililor" care s-a soldat cu "martiri si raniti", potrivit declaratiilor Ministerului de Interne irakian, se arata intr-un comunicat oficial. Ministerul nu are, deocmdata, un bilant exact asupra victimelor si a pagubelor materiale.…