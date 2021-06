Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece persoane si-au pierdut viata si 16 au fost ranite in noaptea de joi spre vineri intr-un incendiu izbucnit la o scoala de arte martiale din centrul Chinei. Majoritatea victimelor sunt elevi ai scolii, cu varste cuprinse intre sapte si 16 ani, potrivit presei locale, informeaza AFP.

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise duminica într-o puternica explozie a unei conducte de gaz într-un complex rezidențial din centrul Chinei, a transmis presa de stat, conform CNN.Explozia a avut loc în jurul orei locale 6:30, în districtul Zhangwan din orașul Shiyan, din…

- Un barbat inarmat cu un cutit a atacat 18 persoane, intre care 16 copii, la o gradinița din regiunea Guangxi, situata in sud-vestul Chinei. Cel putin una dintre victime a murit, informeaza Digi24 . Cel puțin o victima a murit in urma atacului care a avut loc asupra unei gradinițe din orașul chinez Beiliu.…