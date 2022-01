Stiri pe aceeasi tema

- 17 oameni au murit și 59 au fost raniți intr-o explozie care a devastat o parte a unui oras din vestul Ghanei, cauzata de un accident in care a fost implicat un camion care transporta material exploziv.

- Victimele au murit dupa ce casele lor din districtul Qadis, provincia Badghis, s-au prabușit, a declarat guvernatorul districtual Mohammad Saleh Purdel pentru AFP. Cutremurul a avut o magnitudine de 5,3, potrivit Institutului Seismologic al Statelor Unite (USGS), care a raportat inițial o magnitudine…

- Cel putin 18 membri ai fortelor de securitate kazahe au fost ucisi si 748 raniti in revoltele ce se desfasoara de mai multe zile in Kazahstan, a anuntat joi seara Ministerul de Interne kazah, citat de agentiile de presa ruse, potrivit AFP. Precedentul bilant mentiona 13 morti si 353 de raniti…

- Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un accident de autobuz, duminica dimineata, la aproximativ 270 de kilometri sud de Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 05:45 (02:45 GMT) in regiunea Riazan, potrivit Autoritatii federale ruse…

- "Am constatat la fata locului ca intre 50 si 54 de persoane erau arse de vii. Era imposibil sa le identificam", a declarat viceprimarul din Cap-Haitien, Patrick Almonor, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Potrivit edilului, circa 20 de locuinte din imprejurimi au luat, de asemenea foc, in urma exploziei,…

- Disperarea oamenilor care fug catre un trai mai bun in SUA a dus la o tragedie imensa. Cel puțin 53 de migranți au murit și 54 sunt raniți in urma unui accident produs in sudul Mexicului. Trei dintre raniți sunt in stare critica. Migranții erau ingramadiți intr-un TIR care a pierdut controlul sub…

- Cel putin 19 persoane au murit si 50 au fost ranite intr-un atac asupra unui spital din Kabul, a anuntat marti un reprezentant al Ministerului Sanatatii din Afganistan, potrivit AFP. Un oficial de securitate taliban a spus ca doua explozii, urmate de focuri de arma, s-au produs la cel mai…