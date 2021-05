Cel puțin 169 de răniți în confruntările dintre palestinieni și poliția israeliană din Ierusalim Ciocnirile dintre palestinieni și poliția israeliana, în special pe Esplanada Moscheilor, au lasat în urma cel puțin 169 de raniți vineri seara la Ierusalim, au declarat lucratorii de salvare și poliția locala, citați de AFP.



Semiluna Roșie palestiniana a declarat ca 163 de protestatari au fost raniți, dintre care peste 80 au trebuit sa fie duși la spital, în timp ce poliția israeliana a numarat șase raniți în rândurile sale.



Zeci de împușcaturi au fost auzite de pe esplanada, unde o mulțime de musulmani s-au adunat în ultima vineri a lunii…

Sursa articol: hotnews.ro

