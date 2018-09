Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 166 de cadavre au fost descoperite în Mexic, într-o groapa comuna din statul Veracruz, afectat de violenta cartelurilor de droguri si unde numeroase descoperiri de acest tip au mai fost semnalate, a indicat joi procurorul local citat de AFP.

- Opt cadavre au fost gasite de poliție. Doua cadavre se aflau in porbagajul unui taxi abandonat in parcarea unui mall, transmite Riveria Maya News, citeaza digi24.ro. Intr-o alta locație, autoritațile au descoperit trupurile dezembrate a doi barbați.

- Peste 130 de persoane sunt date in continuare disparute la aproape doua saptamani dupa prabusirea unui baraj hidroelectric din sudul Laosului, in contextul in care echipele de interventii au gasit pentru moment doar 31 de cadavre umane, potrivit unui nou bilant oficial al autoritatilor locale, informeaza…

- Un avion de pasageri s-a prabusit marti, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul General Guadalupe Victoria Durango, au anuntat autoritatile, precizand ca 85 de persoane au fost ranite, nefiind inregistrate decese, informeaza cotidianul The Independent, potrivit Mediafax. Ministerul Transporturilor…

- Cel putin 85 de persoane au fost ranite dupa ce un avion de pasageri s-a prabusit marti, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul General Guadalupe Victoria Durango,Mexic, au anuntat autoritatile, precizand ca nu s-au inregistrate decese, informeaza cotidianul The Independent.

- Juan Albin a semnat cu Omonia Nicosia. Uruguayanul a plecat de la Dinamo dupa o bataie in Centrul Vechi. Jucatorul uruguayan in varsta de 32 de ani, care a jucat la Petrolul Ploiești și la Dinamo, a ajuns la Omonia Nicosia, in Cipru. Juan Albin a semnat cu Omonia Nicosia. A jucat bine la „lupi” Juan…

- Doi morți și cel putin 50 de oameni prinși sub daramaturi dupa ce un imobil cu sase etaje s-a prabusit peste o cladire cu patru etaje din apropiere in orasul Noida, de la periferia New Delhi, a informat miercuri politia, precizand ca salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi,…

- Numele lui este Gheorghe, locuieste in comuna Danicei, judetul Valcea. Are doar 39 de ani, 3 fete (6, 15, respectiv 16 ani). La o banala ecografie facuta din intamplare a aflat ca are ceva la pancreas, fiind indrumat catre RMN. De aici, viata lui s-a schimbat complet. In urma unei biopsii a primit diagnosticul…