Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 166 de cadavre au fost descoperite în Mexic, într-o groapa comuna din statul Veracruz, afectat de violenta cartelurilor de droguri si unde numeroase descoperiri de acest tip au mai fost semnalate, a indicat joi procurorul local citat de AFP.

- Opt cadavre au fost gasite de poliție. Doua cadavre se aflau in porbagajul unui taxi abandonat in parcarea unui mall, transmite Riveria Maya News, citeaza digi24.ro. Intr-o alta locație, autoritațile au descoperit trupurile dezembrate a doi barbați.

- Autoritatile din SUA si Mexic vor infiinta o echipa comuna care va viza liderii si finantele cartelurilor de droguri care transporta opioide in Statele Unite, in contextul unei cresteri substantiale a numarului de decese cauzate de consumul excesiv de astfel de substante, relateaza agentia Reuters.

- Proprietarii care ar fi urmat sa isi ia in posesie locuinta au semnalat un miros pestilential in casa lor din Guadalajara, dupa ce aceasta fusese renovata complet. Dupa numai o saptamana insa, ei au renuntat sa mai stea in casa si au parasit-o. In imobil au fost descoperite ulterior cadavrele…

- Juan Albin a semnat cu Omonia Nicosia. Uruguayanul a plecat de la Dinamo dupa o bataie in Centrul Vechi. Jucatorul uruguayan in varsta de 32 de ani, care a jucat la Petrolul Ploiești și la Dinamo, a ajuns la Omonia Nicosia, in Cipru. Juan Albin a semnat cu Omonia Nicosia. A jucat bine la „lupi” Juan…

- Vestigii ale unui templu dedicat lui Tlaloc, zeul ploii la azteci, au fost descoperite in piramida Teopanzolco din statul Morelos, in urma cutremurului din 19 septembrie care a avut loc in zona (news.ro).Templul, care a fost prezentat in Cuernavaca, capitala ce gazduieste piramida Teopanzolco,…

- Cel putin 19 persoane au murit joi intr-o serie de explozii la un depozit de artificii din Mexic, a precizat politia locala. Mai multi angajati, patru pompieri si doi ofiteri de politie care s-au grabit sa ajute si-au pierdut viata, in timp ce aproximativ 40 de persoane au fsot ranite, relateaza UPI.