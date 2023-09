Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE O racheta lansata de ruși a lovit o piața din regiunea Donețk, omorand 16 oameni, inclusiv un copil, nunța premierul ucrainean Denys Shmyhal, potrivit CNN. Alte zeci de persoane sunt ranite. O racheta ruseasca a lovit o piața din orașul Konstantinovka, din regiunea estica Donețk, ucigand 16 persoane.…

- Cel mai mare atac aerian al Rusiei asupra Kievului din primavara incoace a ucis cel puțin doua persoane la inceputul zilei de miercuri, ramașițele rachetelor doborate cazand pe cladiri, un parc și o școala, au declarat oficialii ucraineni. Intre timp, Ucraina a lovit cu drone cel puțin șase parți ale…

- Trei persoane au murit si o persoana a fost ranita in urma unei explozii in Donetk, vineri, potrivit liderului autoproclamatei Republici Populare Donetk, Denis Pusilin, relateaza CNN, citat de news.ro.Acestia erau angajati ai unei companii de utilitati publice din districtul Kievsky din Donetk si…

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise in timpul unor conflicte intr-o tabara de refugiați palestinieni din Liban in weekend.In tabara Ein el-Hilweh au izbucnit ciocniri intre mișcarea Fatah a președintelui Autoritații Palestiniene Mahmoud Abbas și grupurile islamiste rivale. CITESTE SI Ucraina…

- Cel putin un copil a fost ucis, iar alte persoane au fost ranite in urma unui atac atribuit fortelor militare ruse comis asupra localitatii ucrainene Kostiantnivka, situata in regiunea Donetk, informeaza cotidianul Le Monde, citat de Mediafax.

- Rusia face prapad in Ucraina, dupa ultimele decizii de la summit-ul NATO. Autoritatile din regiunea ucraineana Herson raporteaza ca, in urma bombardamentelor lansate de rusi in ultimele 24 de ore, doua persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite. Intr-un comunicat remis, joi dimineata, administratia…

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa un atac cu rachete in orasul Uman din regiunea Cherkasy, din centrul Ucrainei, afirma un oficial militar, informeaza CNN, citat de news.ro.Orasul Uman a fost lovit de un atac cu rachete joi, potrivit lui Igor Taburets, seful administratiei militare a regiunii…