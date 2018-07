Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 6 persoane au murit pe teritoriul statului California, iar alte cateva mii au fost evacuate in urma incendiului de vegetație, transmite postul BBC, citat de Mediafax. Flacarile se extind cu repeziciune, in pofida eforturilor pompierilor. Acum sunt 8 focare.

- Incendiul de vegetatie declansat de la inceputul saptamanii in nordul Californiei, supranumit "tornada de foc", continua sa se extinda sambata, dupa ce a ucis doi pompieri si a distrus sute de cladiri, provocand evacuarea a mii de oameni, conform Reuters. Aproximativ 3.400 de pompieri actioneaza la…

- Cel putin 100 de persoane sunt date disparute, marti, in Laos dupa ce un baraj hidroelectric aflat in constructie in sudul tarii a cedat, conform media locale, citate de AFP si Reuters. In urma prabusirii barajului, eveniment care a dus la eliberarea a cinci miliarde metri cubi de apa, au fost…

- Temperaturile din termometre au luat-o razna in ultimele zile, in Japonia, iar nu mai puțin de 14 persoane au fost ucise. Ba mai mult, acestea au ingreunat interventiile in zonele afectate de inundatii, scrie Reuters.

- Autoritațile indoneziene au reușit sa salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marți in apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel puțin patru persoane pierzandu-și viața, informeaza Reuters, preia Mediafax.Acest incident are loc dupa ce la…

- Bilantul eruptiei de duminica a Vulcanului Fuego a ajuns la 99 de morti, in continuare fiind cel putin 200 de persoane disparute, a anuntat Institutul National de Stiinte Legale din Guatemala (Inacif) relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cei cinci morti sunt patru yemeniti si un cetatean indian, au confirmat rezidenti si surse medicale pentru Reuters, iar printre disparuti se numara yemeniti, indieni si sudanezi.Autoritatile din Yemen a declarat joi stare de urgenta pe insula Socotra, aflata intre sudul tarii si Cornul…