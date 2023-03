Stiri pe aceeasi tema

- Crește bilanțul victimelor in urma cutremurului care a zguduit Ecuadorul. Sunt cel puțin 16 morți și peste 380 de raniți. Seismul a avut o magnitudine de 6,8 și a starnit panica in randul locuitorilor.

- Cel putin cinci persoane au murit si peste 20 au fost ranite sambata in urma unei explozii a centralei de oxigen a unei uzine siderurgice din apropierea orasului portuar Chittagong din Bangladesh, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Cel putin 32 de persoane au murit si 85 au fost ranite, marti noapte, in Grecia, in coliziunea unui convoi de marfa si a unui tren de pasageri care efectua o cursa intre Atena si Salonic, au anuntat miercuri pompierii, relateaza AFP citat de Agerpres.ro "Treizeci si doi de pasageri au fost gasiti morti,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs, luni, la o adancime de doar doi kilometri, in regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC). Americanii de la USGS, care indica aceeasi magnitudine, au evaluat adancimea la 10 kilometri. Seismul, al…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a inregistrat in Romania, luni dupa-amiaza, la ora 16.58. Dupa doar 20 de minute, s-a produs și o replica de 3.0. Oamenii au resimțit seismul și la Cluj.Un clujean din cartierul Manaștur, care locuiește la etajul 8 al unui bloc mai vechi, susține ca a simțit seismul. „A…

- Peste 500 de oameni au murit in Turcia și Siria și aproape 2000 au fost raniți, dupa ce un cutremur de magniturdine 7,8 a lovit sud-estul Turciei, in noaptea de duminica spre luni. Mai multe cladiri au fost puse la pamant si sute de oameni au fost prinsi sub daramaturi. Cel puțin 284 de persoane au…

- Cel putin doua persoane au murit si cateva sute au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,9 care a zguduit nord-vestul Iranului, a informat duminica dimineata agentia oficiala de presa IRNA, conform Agerpres.

- Unul dintre fiii fostului mare traficant de droguri El Chapo a fost arestat, eveniment care a dus la haos și violențe exreme intr-o localitate din Mexic. Cel puțin trei polițiști au murit și zeci de persoane au fost ranite dupa ce membri cartelului din Sinaloa au lansat mai multe atacuri.