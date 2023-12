Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc, marți, in provincia centrala Antique din Filipine, dupa ce autobuzul care transporta zeci de persoane a ramas fara frane și a cazut intr-o rapa adanca de 30 de metri, informeaza Reuters.Potrivit autoritaților, cel puțin 16 persoane au murit, iar alte opt au fost transportate in…

- In cursul acestei dimineți, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Stanișești, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi, dupa ce planșeul unei ferme agricole s-a daramat. La locul solicitarii, s-au deplasat de urgența…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și sute ranite in urma atacurilor aeriene de sute de lovituri aeriene efectuate de Israel in Fașia Gaza in cursul nopții, a declarat miercuri un oficial Hamas.

- UPDATE – Circulatia trenurilor in zona Venetia-Mestre continua sa fie intrerupta, dupa ce aseara un autobuz s-a prabusit de pe un pod in apropierea caii ferate si a luat foc. Cel putin 21 de pasageri au decedat, printre care si doi copii, iar 18 au fost raniti, dintre care cinci se afla in stare foarte…

- O autostrada s-a prabusit sambata, pe o lungime de aproximativ 100 de metri, in sud-vestul Suediei, provocand rasturnarea unor autovehicule si ranirea usoara a 3 persoane, anunta salvatorii si politia, citati de AFP si Reuters.

- Un autobuz care transporta o fanfara de liceu a ieșit de pe o autostrada și s-a prabușit intr-o rapa in statul New York, ucigand cel puțin doua persoane, inclusiv un consilier al fanfarei, și ranind alte zeci. “Chiar daca ne pripim, este probabil ca o anvelopa frontala defecta sa fi contribuit la accident,…