Stiri pe aceeasi tema

- Ploile necruțatoare din zilele acestea, de dupa taifunul Haikui, venind ca ramașițele acestuia, au provocat peste 100 de alunecari de teren, au prins aproximativ 1.360 de locuitori in apele inundațiilor și au ucis cel puțin șapte persoane in sudul Chinei, a informat presa de stat marți (12 septembrie),…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si trei sunt date disparute dupa ce mai multe alunecari de teren au afectat o localitate din provincia Guangxi, in sudul Chinei, a anuntat marti agentia de presa Xinhua, preluata de EFE.

- Inundații in nord-vestul Turciei: Cel putin sapte persoane au muritCel putin sapte persoane si-au pierdut viata in urma ploilor abundente care au declansat viituri si inundatii puternice in nord-vestul Turciei, a anuntat miercuri agentia de stiri Anadolu, citata de Reuters, conform Agerpres.…

- Bilanțul alunecarii de teren din nord-vestul Chinei, a ajuns la 21: Șase persoane sunt disparuteNumarul mortilor din cauza unei alunecari de noroi in orasul Xian, din nord-vestul Chinei, a crescut la 21, sase persoane fiind inca disparute, a anuntat duminica autoritatea de gestionare a situatiilor…

- Bilantul inundatiilor din provincia Hebei, in nordul Chinei, s-a agravat la cel putin 29 de morti, a anuntat vineri media de stat, dupa precipitatiile record care s-au abatut asupra regiunii in ultimele saptamani, informeaza AFP, potrivit Agerpres. ''Din 10 august, 29 de persoane si-au pierdut viata…

- Zeci de persoane au murit in inundatiile care au lovit nordul Chinei. Vineri, Beijingul a declarat ca dezastrele naturale au lasat in urma 147 de morti sau disparuti in luna iulie, potrivit AFP, noteaza Agerpres.In ultimele saptamani, capitala Chinei a fost afectata de ploi in cantitati record.The victims…

- Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 18 sunt date disparute in urma celor mai intense ploi inregistrate vreodata la Beijing, au anuntat miercuri autoritatile, transmite AFP, potrivit Agerpres.Zeci de persoane au murit, de asemenea, in inundatiile care au lovit nordul Chinei. Vineri, Beijingul…

- Noua persoane si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unei sali de sport s-a prabusit la o scoala din nord-estul Chinei, iar doua sunt inca prinse sub daramaturi, informeaza Agerpres, care citeaza agentia oficiala Xinhua.Cladirea s-a prabusit duminica la ora locala 15.00 (07.00 GMT) la Qiqihar, in provincia…