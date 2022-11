Stiri pe aceeasi tema

- Estimarea OMS a fost publicata luni, 7 noiembrie, cu ocazia Conferintei ONU privind schimbarile climatice (COP27), informeaza AFP, preluata de Agerpres . Vara din 2022 a fost cea mai calduroasa inregistrata in Europa de la inceputul masuratorilor meteorologice, stabilind numeroase recorduri de temperatura…

- Tot mai multe companii iși vor reduce activitatea și se vor inchide din cauza prețului fara precedent al energiei.Asta va duce la creșterea șomajului și chiar la mișcari sociale. Vestea buna este ca prețurile ar putea sa scada de anul viitor, pe fondul unei cereri mai reduse din cauza recesiunii care…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca Bruxelles-ul va urmari penal pe cei care incearca sa eludeze sancțiunile UE impotriva Rusiei. Oficialii occidentali sunt din ce in ce mai ingrijorați ca Turcia ar putea servi drept „usa din spate” pentru eludarea sanctiunilor. Este…

- Cel puțin 17 persoane au murit iar alte 40 sunt ranite in Zaporijjea, in urma unui atac cu mai mult de zece rachete, ce a avut loc duminica dimineața, in jurul orei locale 2. Orașul este cunoscut la nivel internațional indeosebi prin faptul ca in apropierea sa exista cea mai mare centrala nucleara din…

- Cel puțin zece persoane au murit și alte patru sunt date disparute ca urmare a ploilor abundente și a inundațiilor care au lovit joi noaptea regiunea Marche din centrul Italiei, relateaza dailymail care citeaza postul de radio RAI.

- Berea este bautura preferata a barbaților, iar asta este o veste trista pentru ei. Acest produs ar putea ramane fara acid din cauza creșterii prețurilor la energie. Este un fenomen ce afecteaza nu doar producatorii de bere, ci și pe cei de sucuri acidulate din intreaga Europa, dar și din Romania.

- Mai multe rachete au lovit in cursul nopții de miercuri spre joi zone din Harkov și Zaporojie, inregistrandu-se numeroase pagube materiale și cel puțin șapte morți. Situația cea mai grava pare a fi in Harkov, unde primarul Igor Terekhov a declarat ca ocupanții au bombardat cartierul Saltovsky. Potrivit…

- Un incendiu de proporții a izbucnit duminica la biserica Abu Sifin din orasul egiptean Giza, in care se aflau mii de credinciși. Cel puțin 35 de oameni au murit și alți 45 au fost raniți Flacarile au ucis cel puțin 35 de oameni, iar alți 45 au suferit rani grave, au declarat surse de securitate pentru…