Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 40 ranite in urma unui atentat cu bomba comis de un grup sinucigaș suspectat ca aparține Statului Islamic, scrie Reuters. Exploziile au avut loc in timpul slujbei religioase de duminica in trei biserici situate in al doilea oraș ca marime din Indonezia, Surabaya.

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…

- Suspectul in atacul cu camioneta de luni de la Toronto in care au murit 10 persoane si alte 15 au fost ranite a participat la un program de liceu pentru elevi cu nevoie speciale, unde mergea deseori pe culoare cu capul plecat si cu mainile stranse la piept, potrivit unor fosti colegi, relateaza Reuters.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) spune ca pana la acesta ora nu exista informatii care sa arate ca printre victimele incidentului din Toronto, unde o camioneta a intrat in multime, s-ar afla si cetateni romani. "Ministerul Afacerilor Externe face verificari in acest caz. Momentan, nu exista informatii…

- Raiduri aeriene coordonate de o coalitie condusa de Arabia Saudita au ucis cel putin 20 de persoane la o nunta dintr-un sat aflat in nord-vestul Yemenului, conform rezidentilor si unor surse medicale, scrie Reuters, conform news.ro.Seful spitalului Al Jumhouri din Hajjah a declarat pentru…

- Cel putin 38 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in vestul Iranului, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- Cel putin patru persoane au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc, duminica, in Leicester, iar autoritatile britanice au precizat ca mai multe cladiri au fost distruse in urma deflagratiei, informeaza BBC News Online.