Ploile torentiale au declansat o alunecare de teren in nord-estul Indiei, care s-a soldat cu moartea a cel putin 14 persoane, iar alte 30 sunt date disparute, au declarat, joi, autoritatile locale, relateaza The Associated Press.

Un avion militar de transport Il-76 s-a prabușit vineri in zona orașului rus Riazan, la circa 200 de kilometri sud-est de Moscova. Cauza prabușirii ar fi o problema la motor, dupa cum reiese dintr-o declarație a Ministerului rus al Apararii.

Cel putin 59 de persoane au fost ucise de fulgere sau alunecari de teren declansate de furtunile musonice puternice in India si Bangladesh, relateaza BBC potrivit news.ro.

- Inundații și alunecari de teren catastrofale in Brazilia. Cel putin 90 de persoane au murit, in timp ce alte 25 de sunt date disparute, in urma ploilor abundente care cad necontenit de mai bine de o saptamana.

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, informeaza Reuters.

Ploile torentiale au provocat inundatii si multiple alunecari de teren in statul brazilian Rio de Janeiro, ducand la moartea a cel putin 14 persoane, dintre care opt copii, au anuntat sambata autoritatile, precizand ca alte cinci persoane sunt date disparute, informeaza AFP.